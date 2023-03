Verabschiedung in Korschenbroich Hochmeister dankte Ralf Heinrichs für 27 Jahre Einsatz

Seit 1. Januar ist Ralf Heinrichs im Ruhestand. Jetzt wurde er auch förmlich als Bundesgeschäftsführer der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften verabschiedet. Hochmeister Dr. Emanuel Prinz zu Salm Salm dankte Heinrichs in einer sehr herzlichen Ansprache für verdienstvollen Einsatz in 27 Jahren. Als Bundesgeschäftsführer habe er wesentliche Entwicklungen fördernd begleitet, das Ohr stets bei den Bruderschaften gehabt und das Team der Bundesgeschäftsstelle im Friedenberger Hof in Leverkusen kollegial geführt.