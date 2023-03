Initiative der Wirtschaftsförderung Korschenbroich Gemeinsamer Kanal von Händlern unter „#41352“

„Wer sich das anschaut, erfährt, was wir für eine Bandbreite haben“, so der Leiter der Wirtschaftsförderung. Konkurrenz untereinander gebe es kaum, dafür Vielfalt und nannte als Beispiele den Metzger in Glehn, die Bäcker in Korschenbroich oder die Bastelangebote in Kleinenbroich. „Fast alles ist in der Stadt zu bekommen, zwar verteilt in Glehn, Kleinenbroich oder Korschenbroich, aber sich gut ergänzend“, so Gorzelanczyk.