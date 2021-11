In fünf Korschenbroicher Ortsteilen : Gedenkveranstaltungen in der Stadt zum Volkstrauertag

Das Gedenken in Glehn findet bereits einen Tag zuvor statt. Foto: Stadt Korschenbroich

Korschenbroich In fünf Korschenbroicher Ortsteilen gibt es an diesem Samtag und Sonntag Gottesdienste, Gedenkreden und Feiern zum Volkstrauertag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(NGZ) Anlässlich des Volkstrauertages am 14. November finden mehrere Veranstaltungen an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet statt. Die Stadtverwaltung macht zudem darauf aufmerksam, dass im Vorfeld dieses Datums auch Sammlungen durch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zugunsten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge durchgeführt werden.

Bereits am Samstag, 13. November, stellen sich Teilnehmer in Kleinenbroich um 16.30 Uhr direkt am Ehrenmal auf. Hans-Bert Heimanns wird dort eine Rede halten. Auch in Glehn findet die Feierstunde schon am Samstag statt mit der Aufstellung um 18 Uhr am Schützenpark. Um 18.15 Uhr beginnt ein Wortgottesdienst in der Katholischen Kirche St. Pankratius. Anschließend gegen 19 Uhr hält Thomas Coenen die Gedenkrede vor dem Ehrenmal.

Am Sonntag beginnt das Gedenken an alle weltweiten Opfer von Krieg und Gewalt in Liedberg mit einem Gottesdienst um 8.30 Uhr in der Kirche St. Georg. Von dort ziehen die Teilnehmer zum Ehrenmal, wo der CDU-Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling die Festrede hält.

In Korschenbroich wird der Tag mit einem Gottesdienst um 11.30 Uhr in der St. Andreas Kirche gestaltet. Gegen 12.30 Uhr stellen sich die Vereine und alle Teilnehmer auf dem Hannenplatz auf und ziehen gemeinsam zum Ehrenfriedhof. Bürgermeister Marc Venten wird dort seine Rede halten. In Steinforth-Rubbelrath wird in diesem Jahr in aller Stille ein Kranz niedergelegt ohne begleitende Gedenkfeier.

(NGZ)