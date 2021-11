Seit 40 Jahren in Glehner Praxis : Für diese Arzthelferin standen Patienten Schlange

Sektempfang zu Ehren von Anke Pauels (Mitte) in der Praxis von Dr. Mortesa Rasawieh und seiner Frau Christel (l.) sowie Mortesa Rasawieh junior (r.). Foto: Karin Verhoeven

GLEHN Vor 40 Jahren hat Anke Pauels bei dem Internisten Mortesa Rasawieh gelernt. Seitdem ist sie immer in der Praxis tätig gewesen. Wie sehr das die Patienten zu schätzen wissen, zeigte sich bei einer kleinen Feier ihr zu Ehren.

Rund um die Praxis des Glehner Internisten Mortesa Rasawieh standen die Patienten teilweise Schlange. Nicht, weil sie sich krank fühlten, sondern weil sie gratulieren wollten. Denn die Praxis feierte ein ganz besonderes Jubiläum: Die medizinische Fachangestellte (MFA) Anke Pauels ist seit 40 Jahren in der Praxis tätig, hat sogar ihre Ausbildung hier gemacht.

Gerade in Zeiten, in denen Kliniken auch niedergelassenen Praxen die MFA abwerben, eine Besonderheit. Wie beliebt Anke Pauels ist, zeigte sich beim Sektempfang in der Praxis, mit der der Mediziner Rasawieh und seine Frau Christel ihre Angestellte überraschten.

Einer der ersten Gratulanten war Heinz-Josef Berghoff aus Lütten-glehn, der seit der Eröffnung der Praxis vor gut 48 Jahren der erste Patient war. Marianne Fleuth ist auch des Lobes voll: „Man fühlt sich wunderbar aufgehoben, und auch nach 25 Jahren gibt es immer ein freundliches Wort.“ Das kann Barbara Waliauga nur bestätigen: „Anke ist immer freundlich und hilfsbereit. Das war für uns besonders wichtig in der Zeit, in der mein inzwischen verstorbener Mann hier Patient war und sehr persönlich betreut wurde.“ Patientin Rosemarie Bischoff ist sogar überzeugt: „Wenn ich diese Praxis in einer sehr schlimmen Phase meines Lebens nicht gehabt hätte, wäre ich nicht mehr da. Ich bin immer froh, wenn ich Ankes Auto vor der Praxis sehe.“

Christel Rasawieh ist nicht nur die Ehefrau des Internisten, sondern im Praxisalltag zuständig fürs Personalmanagement. Sie lobt Anke Pauels in höchsten Tönen: „Am 1. November vor 40 Jahren trat Anke ihre Lehre bei uns an und ist seitdem immer noch mit Engagement und Freude bei uns. Anke ist bei allen Patienten äußerst beliebt, hat viel Sachverstand und denkt immer mit.“

Anke Pauels ist seit 40 Jahren in der Praxis den Internisten Mortesa Rasawieh tätig. Foto: Christel Rasawieh

Theoretisch könnte Anke Pauels schon in fünf Jahren in Rente gehen. Aber das kann sie sich überhaupt nicht vorstellen: „Da würde mir was fehlen.“