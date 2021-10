Korschenbroicher Künstler laden ein : Künstler öffnen ihre Ateliers beim Arbeitsplatz Kunst

KORSCHENBROICH Die Aktion „Arbeitsplatz Kunst“ startet nach Corona-bedingter Pause wieder. Am Wochenende, 6. und 7. November, öffnen auch in Korschenbroich zahlreiche Künstler ihre Ateliers. Ein Überblick.

Atelierluft schnuppern, Künstlern an ihrem Arbeitsplatz über die Schulter schauen und mit ihnen fachsimpeln über Techniken oder Motive: All das ist möglich beim „Arbeitsplatz Kunst“, der am Sonnabend und Sonntag, 6. und 7. November, stattfindet. Interessierte haben dann Gelegenheit, Korschenbroicher Künstler in deren Wirkungsstätten zu besuchen.