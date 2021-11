Standort in Korschenbroich gefunden : Feuerwehrgerätehaus für Löschzug Pesch soll an die Zalfenstraße

Feuerwehrgerätehaus für Löschzug Pesch soll an die Zalfenstraße

Standort in Korschenbroich gefunden

Pesch Der Löschzug Pesch ist die einzige Einheit im Stadtgebiet, die noch in einem angemieteten Objekt untergebracht ist, in den Räumen einer ehemaligen Dorfschmiede. Nun ist ein Standort für das neue Feuerwehrgerätehaus gefunden.

Die Standortsuche für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses hatten sich die Mitglieder des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung nicht leicht gemacht. Neben dem Friedhof an der Zalfenstraße soll es entstehen – so die Planung. Einstimmig hat der Ausschuss nun den Aufstellungsbeschluss sowie den Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden beschlossen.

Schallschutz ist bereits seit den ersten Überlegungen ein großes Thema. So ist eine Ampelanlage mit Vorrangschaltung vorgesehen, damit die Ausfahrten im Einsatzfall ohne Martinshorn erfolgen können. Die Ausrichtung der Tore der Fahrzeughalle ist Richtung Straße geplant, um Fahrwege auf dem Betriebsgelände zu reduzieren. Die Einfahrten der Fahrzeuge nach Nachteinsätzen soll über ein Tor im nördlichen Teil der Halle erfolgen, sodass Rangierbewegungen mit akustischem Rückfahrsignal vermieden werden.

Die Schalltechnische Untersuchung wird derzeit noch überarbeitet, das Gutachten soll nachgereicht werden. Die Immissionsrichtwerte für reine Wohngebiete würden teilweise nachts um fünf Dezibel überschritten. Für Allgemeine Wohngebiete sind die Vorgaben nicht ganz so streng, hier würden die Grenzwerte auch nachts eingehalten werden. „So ist grundsätzlich von einer Wohnverträglichkeit auszugehen“, gibt die Verwaltung in der Beratungsvorlage zu verstehen.

Das geplante Feuerwehrgerätehaus Pesch ist als eine zweiteilige bauliche Anlage mit einer Fahrzeughalle und einem Funktionstrakt vorgesehen. Für beide Gebäudekörper sind Flachdächer, Dachbegrünung und eine Photovoltaikanlage geplant. Draußen wird Platz für Übungen und 21 Autos sein. Das zurzeit noch genutzte Gebäude genügt nicht mehr den Anforderungen an eine moderne Feuerwehr. Der Löschzug Pesch ist die einzige Einheit im Stadtgebiet, die noch in einem angemieteten Objekt untergebracht ist, in den Räumen einer ehemaligen Dorfschmiede.