Start ist mit der Andreas-Schule in Korschenbroich : Rotary-Club stattet alle Erstklässler mit Warnwesten aus

Korschenbroich 400 reflektierende Westen hat der Rotary-Club Kaarst-Korschenbroich für die Grundschüler besorgt. Die Schulanfänger der Andreas-Schule werden als erste ausgestattet.

Alle Erstklässler in Korschenbroich erhalten in den nächsten Tagen Warnwesten. Für ihre Mitschüler der ersten Klasse durfte die siebenjährige Amelie nun die erste Warnweste in Empfang nehmen. Sie hat zwar bereits eine Weste, denn sie besucht die zweite Klasse an der Andreas-Schule. Diese Schule bekommt als erste die reflektierende Bekleidung. Denn insbesondere Kinder, die an grauen, feuchten und oftmals dunklen Novembertagen unterwegs sind, sollten sich auffällig kleiden, um von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen zu werden. Daher erhalten die Erstklässler gelbe Warnwesten, die das Licht der Fahrzeuge reflektieren können.