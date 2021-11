Gegen das Vergessen : Das Schicksal jüdischer Nachbarn in Korschenbroich

Gegen das Vergessen hilft auch der Stolperstein in Korschenbroich-Glehn, der an das Schicksal der Familie Winter erinnert. Foto: Stadt Korschenbroich

KORSCHENBROICH Gegen das Vergessen – unter diesem Motto wurde im Rahmen einer Gedenkveranstaltung der Verfolgung durch die Nationalsozialisten gedacht. Dabei wurden die Schicksale jüdischer Familien eindringlich erlebbar.

Gleich dreifach wurde in der Aula des Gymnasiums Korschenbroich der Verfolgung durch die Nationalsozialisten gedacht: Mit einer Ausstellung, einer von Schülern erzählten Reise in die Vergangenheit und einer Broschüre.

Als Termin war der denkwürdige 9. November gewählt – ein wichtiges Datum gegen das Vergessen. „Gegen das Vergessen“ kämpft der Korschenbroicher Wolfgang Skiba an und ist einer der Initiatoren der regelmäßigen Gedenkveranstaltung. Auf der Bühne der Aula erinnerten 19 Tafeln unter dem Motto „Jüdische Nachbarn“ an die Vielfalt jüdischen Lebens im Rheinland und in Westfalen. Diese Ausstellung wurde von der Bezirksregierung erstellt und bereitgestellt. Nachdem sie im Gymnasium gezeigt worden ist, wird sie in der Realschule aufgebaut.