Erinnerung an Isidor Hirschfelder : Eine Büste für Krefelds Pionier der Kindermedizin

Bei der Enthüllung der Isidor-Hirschfelder-Büste: (v.l.) Stadtarchivar Olaf Richter, OB Frank Meyer, Bildhauer Michael Franke und Prof. Tim Niehues Foto: Stadt KR

Krefeld Ein Bronzedenkmal vor der Helios-Kinderklinik erinnert an den Arzt Dr. Isidor Hirschfelder, der die Kinderheilkunde ab 1906 geprägt hat.

(ped) Sein Name ist in Krefeld immer noch präsent, auch weil ein Platz in der Innenstadt nach ihm benannt ist: der Dr.-Isidor-Hirschfelder Platz. Das Gesicht des herausragenden Krefelder Mediziners kannten die meisten bisher nicht. Denn der Kinderarzt ist seit mehr als 80 Jahren tot und es gibt nur sehr wenige Fotografien von ihm. Als Jude wurde er von den Nationalsozialisten verfolgt. Als seine Deportation unausweichlich schien, hat er sich 1941 das Leben genommen. An sein Schicksal und vor allem auch an seine Verdienste für Krefeld und das Gesundheitswesen erinnert nun eine Büste, die jetzt an der Kinderklinik des Helios Klinikums enthüllt wurde. Gestiftet hat sie der Förderkreis Dr.-Isidor-Hirschfelder, der Bildhauer Michael Franke hat sie gestaltet.

„Das Schicksal von Dr. Isidor Hirschfelder muss uns bis heute eine Mahnung sein“, erklärte Oberbürgermeister Frank Meyer. „Er war in Krefeld ein hoch anerkannter Bürger und weithin geschätzter Mediziner, der vielen Kindern, Müttern und Familien geholfen hat. Durch den Rassenwahn der Nationalsozialisten hat er in kurzer Zeit alles verloren. Im Eingangsbereich der Kinderklinik auf diese Weise an ihn zu erinnern, ist ein wichtiges Signal gegen das Vergessen und gegen heutige Auswüchse des Antisemitismus.“ Die Kinderklinik ist der passende Ort. Hirschfelder hat sie gegründet. „Damals war es nicht selbstverständlich, dass es überhaupt eine Kinderheilkunde gab, oft wurden die Kinder noch von den Internisten mitbetreut“, sagte Professor Tim Niehues, Chefarzt des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin am Helios.

Hirschfelder war der erste „Spezialarzt für Kinderkrankheiten“ der in Krefeld den Grundstein für die Pädiatrie als spezialisierte Disziplin der Medizin legte. Er war 1906 als 28-Jähriger aus Berlin in die Seidenstadt gekommen. Er lebte lange am Ostwall 148. Ein Stolperstein erinnert dort an ihn. Er war ein fortschrittlich denkender, engagierter und sehr beliebter Kinderarzt, der das Wohl der Familie im Blick hatte. Er initiierte die erste Mütterberatungsstelle des Krefelder Frauenvereins und ein Säuglingsheim, unterrichtete Mütter über die richtige Ernährung und Pflege ihrer Kinder. Während des Ersten Weltkrieges wurde er als Sanitätsoffizier nach einer Verwundung mit dem Eisernen Kreuz 1. Klasse ausgezeichnet. Nach dem Krieg setzte er seine Arbeit in Krefeld fort. Ab 1933 wurde die Bedrohung der Nationalsozialisten immer größer. Hirschfelder musste seinen Beruf aufgeben, verlor Praxis, Wohnung und Vermögen. Eine Petition Krefelder Mütter, den Arzt zu verschonen, im ein Denkmal zu setzen, blieb erfolglos. Am 29. Oktober 1941 erschoss er sich. Das Eiserne Kreuz lag neben ihm.

Dass er nun ein Denkmal erhalten hat, ist dem 2003 gegründeten Förderkreis Dr.-Isidor-Hirschfelder zu verdanken. Der Verein wollte jüdisches Gemeinde- und Kulturleben in Krefeld fördern und die Verbundenheit der Bürgerschaft mit der Glaubensgemeinschaft stärken. Weil das inzwischen auch Bestreben anderer Vereine und Einrichtungen ist, hat der Verein seine Auflösung beschlossen und festgelegt, einen Teil des Vereinsvermögens für das Andenken des Namensgebers zu verwenden. Kent Hirschfelder, der in Missouri (USA) lebende Neffe von Isidor Hirschfelder, hätte der Enthüllung gerne beigewohnt, musste seinen Besuch jedoch verschieben.