Goldene Hochzeit in Kleinenbroich : Liebe begann mit dem Erwachen des Hoppeditz’

Korschenbroich Gabriele und Günter Mewißen aus Kleinenbroich feiern Goldene Hochzeit. Ihre Liebe begann mit dem Hoppeditz-Erwachen in der Düsseldorfer Altstadt.

Die Liebe zwischen Günter und Gabriele Mewißen begann – wie bei vielen anderen Paaren auch – bei der Arbeit. Beide waren beim Fernmeldeamt in Düsseldorf tätig und waren sich dort schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Zum Hoppediz-Erwachen am 11. November 1965 griff Günter zum Telefonhörer und rief bei Gabriele im Amt an, um sich mit ihr in der Düsseldorfer Altstadt zu verabreden und mit ihr gemeinsam die Karnevalssession einzuläuten. Dies war der Grundstein für ihre Beziehung. Am 12. November 1971 gaben sich die beiden das Ja-Wort in Düsseldorf.