Hilfe aus Korschenbroich : Egon Schuh besucht Kinderdörfer in Vietnam

Egon Schuh mit Qui aus dem SOS-Kinderdorf Go Vap in Vietnam. Qui wird von Irene Johnen aus Korschenbroich unterstützt. Foto: M. Schuh

Korschenbroich Korschenbroicher Familien und Unternehmen unterstützen mit Patenschaften Kinder in aller Welt. Nun hatte Egon Schuh vom Kinderhilfsverein VfB-SOS 1995 die Gelegenheit, einige Patenkinder in Vietnam zu besuchen.

Noch während des Vietnamkrieges war das erste SOS-Kinderdorf in Go Vap, einem Vorort von Saigon, gebaut worden. „Wir unterstützen in Go Vap vier Kinder mit Patenschaften, das sind je Kind 372 Euro im Jahr“, sagte Schuh. Dazu gehört zum Beispiel die siebenjährige Quy, die von Irene Johnen aus Korschenbroich unterstützt wird. Als Schuh das Kinderdorf besuchte, sei Quy zunächst sehr schüchtern gewesen. „Das ließ aber nach einer halben Stunde nach, und bis zum Ende meines Besuches um 18 Uhr an diesem Tag wich sie nicht mehr von meiner Seite“, sagte Schuh.