Glehn : Bittprozession zur Heiligen Messe auf dem Bauernhof

Glehn Die Heimatfreunde Glehn und die Pfarrgemeinde Sankt Pankratius laden ein zur „Messe auf dem Bauernhof“. Sie findet in Glehn-Epsendorf bei den Familien von Peter-Josef und Phillipp Esser statt.

Den Auftakt gibt es am Mittwoch, 29. Mai, mit einer Bittprozession, die um 18.30 Uhr nach einem gemeinsamen Gebet in der Pfarrkirche Sankt Pankratius mit Pastor Michael Tewes, Diakon Rainer Bernert, allen diesjährigen Kommunionkindern, mindestens zehn Messdienern und zahlreichen weiteren Teilnehmern startet. In ökumenischer Verbundenheit nehmen auch evangelische Christen mit Prädikantin Christine Rütten teil.