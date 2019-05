Start bei Korschenbroicher Betrieb : Bauern zeigen am Höfetag ihre große Vielfalt

Die Höfetour durch Korschenbroich und Mönchengladbach begann am Sonntagmorgen mit einem Gottesdienst beim Ackerbau- und Pensionspferdebetrieb Franzen. Foto: Isabella Raupold

Korschenbroich/Mönchengladbach Bei der Höfetour der Kreisbauernschaft Neuss-Mönchengladbach konnten die Gäste am Sonntag mit dem Rad vier Landwirtschaftsbetriebe besuchen. Dabei erfuhren sie Details zu Maschinen, Ackerbau und urbanes Gärtnern.

Von Friedhelm Ruf

Die ganze Vielfalt der Landwirtschaft im Rhein-Kreis Neuss und in der Stadt Mönchengladbach stand am Sonntag im Mittelpunkt der Höfetour 2019. „Wir machen das seit sieben Jahren“, sagte Kreislandwirtin Juliane Wahode. „Jedes Jahr wird das in einer anderen Gemeinde angeboten. Dann sind vier bis sechs Betriebe bereit, diesen Tag zu gestalten. Die einzelnen Stationen sollen mit dem Fahrrad angefahren werden.“ So war esnun auch bei der von der Kreisbauernschaft Neuss-Mönchengladbach organisierten Höfetour.

Rund 20 Kilometer waren mit dem Rad zurückzulegen, vier Höfe wurden besucht, bevor die Radler wieder am Startpunkt ankamen. Der war beim Ackerbau- und Pensionspferdebetrieb der Gebrüder Franzen in Korschenbroich. Dort begann um 9.30 Uhr ein Wortgottesdienst in der Reithalle, dem sich ein Frühstück anschloss. Dann durften sich die Besucher auf dem Hof umschauen und zum Beispiel bei diversen Traktoren die modernen Helfer der Landwirtschaft kennenlernen. „Die Besucher erleben die Landwirtschaft so, wie sie auf den Höfen stattfindet“, sagte Wahode. Wer zum Beispiel einen Ackerbaubetrieb habe, könne zeigen, wie er den Acker bearbeite, mit welchen Maschinen das geschehe und was alles angebaut werde.

Info Höfetag mit Angeboten für den Nachwuchs Spaß für Kinder Beim Höfetag gab es ein Angebot für Kinder mit einem Stroh-Paradies, Kistenklettern, Samenbomben basteln und Insektenhotels bauen. Sitz in Grevenbroich Die Kreisbauernschaft Neuss-Mönchengladbach ist Ansprechpartnerin für 1100 Landwirte in der Region.

Warum aber werden solche Tage überhaupt veranstaltet? „Wir sind heute nur noch eine kleine überschaubare Schar in der Bevölkerung und wollen einen solchen Tag nutzen, um uns vorzustellen“, sagte die Kreislandwirtin. Ihr Kollege Wolfgang Wappenschmidt, Vorsitzender der Kreisbauernschaft, ergänzte: „Wir haben in der öffentlichen Debatte immer wieder festgestellt, dass die breite Bevölkerung selbst im ländlichen Raum immer weniger Bezug zur Landwirtschaft hat.“

In den Ortslagen sei die Landwirtschaft praktisch nicht mehr präsent und arbeite auf ausgesiedelten Höfen. „Hinzu kommt, dass die Maschinen immer größer werden. Die Bevölkerung kann sich diese Dinge oft nicht mehr erklären, und sie bekommt oft in der öffentlichen Debatte keine befriedigenden Antworten“, sagte Wappenschmidt. „Und genau das wollen wir mit der Realität in Einklang bringen, daher die Idee zu den Höfetouren.“