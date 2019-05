Angebot in Kleinenbroich : Initiative kümmert sich im Repair-Café um defekte Geräte

Angebot in Kleinenbroich

Korschenbroich Die Initiative „41352 – Einfach besser leben“ warb in Kleinenbroich dafür, Geräte bei einem Defekt nicht gleich wegzuwerfen. Vieles könne wieder repariert werden. Bei Computern hilft mitunter schon ein neues Betriebssystem.

Leben in einer nachhaltigen Gesellschaft: Das bedeutet auch, Dinge nicht gleich wegzuwerfen, wenn sie einen Defekt haben, sondern sie reparieren zu lassen. Eine Gelegenheit dazu bot am Samstag die Initiative „41352 – Einfach besser leben“. Sie organisierte im Dionysius-Haus in Kleinenbroich ein Repair-Café. Die Idee dazu hatte vor vier Jahren Gerhard Klein.