Sitzung in Korschenbroich : Stadtrat beschließt erweiterte Beitragsfreiheit bei OGTS

Korschenbroich Die Verwaltung der Stadt Korschenbroich hat bei der Erhebung der Elternbeiträge bei der Offenen Ganztagsschule Änderungen in der Satzung vorgenommen. Denen hat der Rat nun einstimmig zugestimmt.

Das gilt auch für die neue Prioritätenliste, die die Verwaltung für die Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ aufgestellt hat. Demnach soll der digitale Ausbau an den Schulen stärker vorangetrieben und das Geld für die dafür notwendige EDV-Verkabelung in den Gebäuden eingesetzt werden. Insgesamt stehen Fördermittel in Höhe von 474.000 Euro zur Verfügung.

Zudem beschloss der Rat die Erneuerung der Straßenbeleuchtung an der Straße Hellweg. Da dort in Kürze die Holzstrommasten durch die NEW entfernt werden, bietet sich zugleich die Erneuerung der Beleuchtung an. Allerdings sind dafür außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 20.000 Euro nötig. Die Stadt wollte dafür den Posten „Geräte für Kinderspielplätze“ auf das Jahr 2020 verschieben. Dem wollte sich der Rat indes nicht anschließen. CDU und SPD plädierten für einen alternativen Deckungsvorschlag, zudem bat Albert Richter (SPD) die Verwaltung, den Posten Spielgeräte nicht zu verschieben. Der Beigeordnete Thomas Dückers versprach, die Deckung durch Geld aus der Investitionspauschale zu gewährleisten.