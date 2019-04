Bürgerwunsch in Korschenbroich erfüllt : Die CDU stellt eine neue Bank am Bolzplatz auf

Die CDU stellt eine neue Bank am Bolzplatz auf

Bürgerwunsch in Korschenbroich erfüllt

Mitglieder der CDU stellten die neue Bank am Bolzplatz auf. Foto: Jürgen Körting

Korschenbroich Bürger hatten gefordert, das am Bolzplatz an der Rheydter Straße eine Bank aufgestellt wird. Nun wurde dieser Wunsch erfüllt. Die Bank stammt aus der Projektwerkstatt der Hauptschule.

Politiker reden und versprechen viel, tun aber wenig? Dieses Vorurteil straften vier CDU-Kommunalpolitiker und eine –politikerin jetzt Lügen: Nachdem sie erfahren hatten, dass Bürger sich eine Bank am Bolzplatz an der Rheydter Straße wünschten, ließen sie in der Holzwerkstatt der Hauptschule Kleinenbroich ein solides Exemplar fertigen, legten dafür 200 Euro auf den Tisch und stellten das schöne Stück nun neben dem bereits vorhandenen Papierkorb auf. Die Bank wurde festbetoniert.