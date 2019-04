Serie Mein Korschenbroich : Das Schmuckstück auf dem Hügel

Liedberg Der Liedberger Mühlenturm ist rund 900 Jahre alt. Die ältesten Gebäudeteile der Burg sind aus dem 14. Jahrhundert.

Im historischen Ensemble auf dem Hügel gibt es kaum ein Gebäude, das nicht als Denkmal ausgewiesen ist. Liedbergs Charme machte den Ortsteil zum heimlichen Star der Krimireihe „Mord mit Aussicht“. Dass dieses Schmuckstück mit historischer Bausubstanz nicht in der Eifel, sondern am Niederrhein liegt, tut der Wertschätzung keinen Abbruch. Clara Ritters hat Zeit ihres bisherigen Lebens im Eckhaus an der Schlossstraße 24 gelebt. Die 84-jährige betont, eine geborene Onkelbach zu sein, da der Name im Ort präsent ist. „Wir haben auch immer das Kreuz versorgt“, sagt Ritters in einer Hinwendung Richtung Schlosskapelle mit dem Kreuz an der Außenseite. Sie erzählt von der Besatzungszeit nach dem zweiten Weltkrieg, als ein amerikanischer Arzt „bei uns im Wohnzimmer“ Soldaten versorgte. „Im Winter sind wir mit Schlitten gefahren von oben beim Schloss, vorbei am Burghof Scherer und über die Landstraße hinweg bis vor das Tor des heutigen Landgasthauses. Da lag ja noch Schnee“, erinnert sich Heinz Blankenstein. Der 84-Jährige wurde in der Fachwerkhofanlage geboren, die heute als Sandbauernhof bekannt ist. Dort wohnte er, bis er mit seiner Frau auf dem elterlichen Grundstück gegenüber baute.