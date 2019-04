Baugebiet in Korschenbroich : Neuer Entwurf für Bebauungsplan

Raderbroich Das Baugebiet in Raderbroich beschäftigt weiterhin den Planungsausschuss.

Das Thema beschäftigt Stadt und Politik bereits seit zweieinhalb Jahren. Immer wieder ist seitdem im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege über ein Baugrundstück in Raderbroich diskutiert worden. Genau genommen geht es um die Zufahrt zu dem Grundstück zwischen Holzweg und Flachsbleiche, das zwar theoretisch über drei Straßen möglich ist – über den Nöhlenweg, den Holzweg oder die Flachsbleiche – doch in allen drei Fällen handelt es sich um sehr schmale Wege. Keine Variante hat sich in all der Zeit zum Favoriten herauskristallisieren können – womit die Frage der Zufahrt zum Streitfall wurde.