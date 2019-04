Karwoche in Korschenbroich : Prozession zu den sieben historischen Fußfällen in Glehn

Prozession zu den sieben historischen Fußfällen in Glehn

Karwoche in Korschenbroich

Glehn Mit einem Gebet in der Pfarrkirche Sankt Pankriatus beginnt am Karfreitag um 7 Uhr der traditionelle Bittgang zu den sieben historischen Fußfällen. Pfarrer Michael Tewes führt die Teilnehmer über die Felder zwischen Schlich und Rubbelrath bis zum alten Friedhof.

Im Jahr 1981 wurde die rund 300 Jahre alte Tradition von den Heimatfreunden Glehn und der katholischen Kirchengemeinde Sankt Pankratius wiederbelebt. Die Veranstalter sind in den letzten 38 Jahren die gleichen geblieben. „Schon beim ersten Mal sind so viele Teilnehmer mitgegangen, dass wir für das abschließende Frühstück in einem viel zu kleinen Raum eingedeckt hatten“, berichtet Joachim Schröder, Vorsitzender der Heimatfreunde.