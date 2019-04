Ausstellung in der Niederrhein-Klinik Korschenbroich : Beeindruckende Fotografien aus Indien

Korschenbroich Der Kölner Künstler Günter Winterhoff zeigt seine Motive in einer Ausstellung in der Niederrhein-Klinik.

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen“: Dieses Zitat des deutschen Dichters Matthias Claudius kommt einem in den Sinn, wenn man sich die Ausstellung im Foyer der Niederrhein-Klinik anschaut: Dort zeigt der Kölner Fotograf Hans-Günter Winterhoff noch bis zum 8. Mai Fotografien, die von seiner abenteuerlichen Indienreise erzählen. Er folgte den Spuren des berühmten Asienforschers Sven von Hedin.

Die Fotoausstellung weist zwei bedeutende Besonderheiten auf: Erstens fotografierte Winterhoff das, was auch der Norweger Hedin fotografiert hatte. Und zweitens reicherte er einige Fotos mit authentischen folkloristischen Details an. Sven von Hedin (1865 bis 1952) wurde unter anderem vom norwegischen König gesponsert, Hans-Günter Winterhoff investierte einen Teil seiner Pensionsbezüge in seine Reise. Auf einem seiner Fotos sieht man die Gebetsfahnen im Wind wehen. Die Fahnen sollten die Wünsche der Menschen mit dem Wind zu den Göttern wehen. Der 70-Jährige hat dieses Foto mit original Gebetsfahnen versehen. Die Gebetstrommel, gut 100 Jahre alt und mit Blattgold belegt, fotografierte er – und trug auf das Foto ebenfalls das Edelmetall in dünner Schicht auf.