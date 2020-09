Jubiläum in Korschenbroich : Seit 25 Jahren verkauft „Corry“ ihren frischen Fisch

Korschenbroich Seit 1995 hat Cornelia Haasnoot-Schumacher ihren Laden im Hannen-Center. Und noch soll lange nicht Schluss sein. Ihre Stammkunden schätzen die Qualität ihrer Waren und ihre lockere Art.

Bis dahin bleibt die Inhaberin von „Corrys Fischecke“ wohl eine der bekanntesten Einzelhändlerinnen in Korschenbroich. Denn der Laden läuft weiterhin, auch in Corona-Zeiten. „Das ist natürlich eine besondere Situation“, sagt Haasnoot-Schumacher. Das Essensangebot vor Ort habe sie daher einschränken müssen. Und auch die Jubiläumsfeier musste zunächst ausfallen.

„Ich bin in der Branche groß geworden“, sagt Haasnoot-Schumacher. Von Kindesbeinen an habe sie sehr viel gelernt. Dafür sei sie bis heute dankbar. Vor allem der Kontakt mit den Kunden bereite ihr bis heute viel Freude. „Wir haben ja alle unsere kleinen Problemchen“, sagt sie. Da gebe es mit den Stammkunden gerne mal einen Plausch am Verkaufsthema vorbei. Was nicht heißt, dass es nie um den Fisch selbst geht. „Wenn jemand einfach nur aufzählt, was er alles kaufen will, stoppe ich ihn gerne auch mal“, sagt sie. Dann frage sie ihn, ob er das wirklich alles zum Essen braucht. „Ich verkaufe nicht nur gerne, ich berate auch gerne.“