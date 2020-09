Zwischen Korschenbroich und Herrenshoff : Seniorin stirbt bei Unfall auf der Landstraße 382

Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache. Foto: dpa/Friso Gentsch

Korschenbroich Eine 82 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall in Korschenbroich am vergangenen Freitag gestorben. Warum die Frau mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet, ist noch nicht geklärt.

Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 11.55 Uhr mit ihrem Fahrzeug zwischen Korschenbroich und Herrenshoff in Richtung Viersen unterwegs und geriet Zeugenangaben zufolge in den Gegenverkehr. Die Seniorin starb trotz umgehend eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Die Unfallursache ist noch nicht geklärt. Die Polizei schließt einen medizinischen Notfall nicht aus. Ein Abschleppdienst entfernte die drei beschädigten Fahrzeuge. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich gesperrt.

Das zentrale Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei im Rhein-Kreis Neuss unterstützte bei der Spurensicherung. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Verkehrskommissariat übernommen.

(NGZ)