Jubilare aus Korschenbroich : Eheleute Manns feiern Goldhochzeit

Korschenbroich Der Funke sprang beim Schützenfest 1969 über, als beide das Königspaar stellten. Mittlerweile haben Gerda und Wolfgang zwei Kinder und vier Enkelkinder. Die Jubilanten sind sehr naturverbunden.

Die Korschenbroicher Gerda und Wolfgang Manns feiern am 18. September ihre Goldene Hochzeit. Ursprünglich lernten sich die beiden in der katholischen Jugend kennen. Der Funke sprang jedoch erst über, nachdem Gerda 1969 ersatzweise als Schützenkönigin einsprang, um zusammen mit Wolfgang als Königspaar in Korschenbroich zu repräsentieren. Nach der Hochzeit vergrößerte sich die Familie um eine Tochter, einen Sohn und mittlerweile auch um vier Enkelkinder, die alle in der unmittelbaren Umgebung leben.