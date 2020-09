Kostenpflichtiger Inhalt: Herbst in Korschenbroich : Der Herr der Kürbisse

Gärtnermeister Arndt Oerdinger ist Kürbisexperte. Manches Exemplar kann es auf 80 Zentimeter Durchmesser bringen. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Arndt Oerdinger baut auf Hof Nixberg 120 Sorten der herbstlichen Frucht an. Dabei ist der Kürbis längst nicht mehr so gefragt wie in früheren Jahren. Trotz der Trockenheit im Sommer war die Ernte relativ gut.