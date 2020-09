Eheleute Bovelet aus Glehn sind 50 Jahre verheiratet : Gemeinsam durch die Welt gereist

Korschenbroich Doris und Herbert Bovelet aus Glehn feiern am Freitag ihre Goldene Hochzeit. Kennengelernt hatten sich die beiden einst auf einer Reise. Und das nur, weil sich Herbert in der Zugtoilette versteckte.

Am 18. September sind Doris und Herbert Bovelet aus Glehn genau 50 Jahre verheiratet. Ihr Kennenlernen war eher ungewöhnlich: Herbert hatte sich auf einer Wintersport-Rückreise vor dem Grenzübergang Kufstein in der Zugtoilette versteckt, weil er seinen Ausweis nicht finden konnte und einige Flaschen Rum im Gepäck versteckt hielt. Nachdem er sein Versteck verließ, traf er im Gang auf die damals in Essen lebende Doris. Es folgten Verabredungen, Telefongespräche und schließlich die Hochzeit.