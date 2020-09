Neues Angebot in Kleinenbroich : „Cafe Edelweiss“ soll Senioren Abwechslung bieten

Martina Kaufmann (2.v.l.) hatte die Idee für das Senioren-Café. Zu einem ersten Planungstreffen kamen zahlreiche weitere Mitstreiter. Foto: Martina Kaufmann

Korschenbroich Alle zwei Wochen sollen ältere Mitbürger künftig in Kleinenbroich zum Reden, Kaffeetrinken und Kuchenessen zusammenkommen können. Erster Termin ist der 8. Oktober.

Das gesellschaftliche Leben ist in Zeiten der Corona-Pandemie in Teilen zum Erliegen gekommen. Das belastet vor allem viele ältere Bürger, denen nun die Abwechslung in ihrem Tagesablauf fehlt. Martina Kaufmann hatte deswegen eine Idee: ein neues regelmäßiges Seniorencafé in Kleinenbroich.

„Ich habe einen entsprechenden Aufruf bei Facebook gestartet und total positive Rückmeldungen erhalten“, sagt Kaufmann. Sie ist bei der „Aktion Freizeit Behinderter“ (AFB) aktiv, in deren Räumen auch das Café stattfinden soll und wo sie sich am Donnerstagabend mit zehn Mitstreitern zur Planung traf. „Das ist so eine tolle Truppe“, sagt Kaufmann. Es seien ehemalige AFB-Ehrenamtler, aber auch ganz neue Engagierte dabei.

Ihrer Idee gaben die Freiwilligen auf Kaufmanns Idee hin den Namen „Café Edelweiss“. Am Donnerstag, 8. Oktober, soll von 16 bis 18 Uhr das erste Treffen stattfinden. Als zweiter Termin für das künftig alle zwei Wochen geplante Café ist der 22. Oktober anvisiert. „Zunächst wollen wir nur Kaffee und Kuchen anbieten“, sagt Kaufmann. Im Erfolgsfall könne sie sich aber auch ein, beispielsweise musikalisches, Rahmenprogramm vorstellen.

Erst einmal geht es aber darum, am 8. Oktober ein möglichst „volles Haus“ verkünden zu dürfen. In Zeiten der Corona-Pandemie bedeutet das 15 Gäste, so viele passen unter Beachtung der entsprechenden Hygiene- und Abstandsvorschriften in die AFB-Räumlichkeiten (Am Hallenbad 66). Schon beim angebotenen Abholdienst herrscht Maskenpflicht. Es ist unter diesen Umständen auch nicht möglich, spontan zum Café zu erscheinen. Kaufmann bittet um Voranmeldung unter der Telefonnummer 0157 57216309.

