Im Korschenbroicher Ortskern : Brunnenfest mit weiblicher Handschrift

Korschenbroich Die Frauen im Gewerbekreis gaben dem Sonntag in der Korschenbroicher Innenstadt eine besondere Note. Mit einigen neuen Aktionen und Ideen erfanden sie das Brunnenfest neu. Es war gastlich, großzügig und gemütlich.

Oft sind es nur Kleinigkeiten, die das Leben reicher und bunter machen. Das zeigte sich am Sonntag beim Brunnenfest in der Korschenbroicher Innenstadt. Dort hatten Frauen das Regiment übernommen und das ganze Fest verzaubert. Vor den Geschäften standen Tische, auf denen Wiesenblumen in Kaffeekannen die Besucher erfreuten, ebenso die vielfältigen Kuchenangebote und Luftballons in den Farben weiß, türkis und pink. Alles strahlte Lebensfreunde aus: gastlich, großzügig und gemütlich.