Diamant-Hochzeit in Korschenbroich : Ehepaar Weiand ist 60 Jahre verheiratet

Korschenbroich Christa und Lothar Weiand feiern am heutigen Samstag Diamant-Hochzeit. In Korschenbroich hat das Paar aus dem Saarland eine neue Heimat gefunden.

Unter Frischvermählten gilt das Ensemble von Schloss Rheydt als begehrte Kulisse für ein Fotoshooting. Vor 60 Jahren haben Christa und Lothar Weiand das Renaissanceschloss vermutlich noch nicht gekannt, doch im Vorfeld der Feierlichkeiten zur Diamant-Hochzeit ließ sich das Paar hier professionell ablichten. Die Fotos zeigen einen liebevoll verstehenden Blick, der sicherlich gereift ist in der Zeit von der grünen zur diamantenen Hochzeit, aber nicht an Intensität verloren zu haben scheint.

Der Umgang ihrer Eltern sei von jeher bis heute ungebrochen sehr liebevoll, und der Fotograf habe gestaunt, mit welcher Selbstverständlichkeit die Senioren den Termin meisterten, erzählt Tochter Bärbel Harren. Sie denkt gerne zurück an viele gemeinsame Urlaube, die in der Familientradition lange beibehalten wurden. 1983 in Mönchengladbach heimisch geworden, freut sich Harren, dass die Eltern im vergangenen Jahr aus dem Saarland nach Korschenbroich in ihre Nähe umgezogen sind. Hier feiern sie 60 gemeinsame Ehejahre mit einer Dankesmesse in St. Andreas und einer Feier im Kreis der Familie.