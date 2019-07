Korschenbroicher Baugebiet : Geplante Stichstraße im Baugebiet „Am Hommelshof“ soll nicht verlegt werden

Korschenbroich Die Verwaltung hat alle Änderungswünsche in den Bebauungsplan für das Baugebiet „Am Hommelshof“ aufgenommen – bis auf eine Ausnahme. Der Planungsausschuss der Stadt Korschenbroich stimmte dem Entwurf trotzdem zu.

„Wir haben fast alles umgesetzt, was uns aufgetragen worden war“, sagte der Technische Beigeordnete Georg Onkelbach zu dem Korschenbroicher Baugebiet, auf dem ein Investor zunächst 15 Wohneinheiten bauen wollte. Der geänderte Plan sieht nun jedoch nur noch 13 Einheiten vor – je vier Doppel- und Reihenhäuser sowie ein Einzelhaus. Zudem wird ein Gehweg auf der nördlichen Seite der Straße Am Hommelshof bis hinauf zur Landstraße 381 errichtet.

Was die Verwaltung im neuen Plan nicht realisierte, ist eine Verlegung der Stichstraße, die am westlichen Rand des Neubaugebietes bleiben muss. Als Grund nannte Amtsleiter Dieter Hoffmans lärmschutztechnische Anforderungen. Denn zwischen Wohngebiet und L381 wird eine Lärmschutzwand entstehen. Nur reicht am oberen westlichen Rand der Platz für die Wand nicht aus – weswegen an dieser Stelle ein Haus als eine Art passiver Lärmschutz für die schützenswerten Frei- und Gartenbereiche platziert werden soll. Damit ist jedoch auch klar, dass die Gärten nicht auf der westlichen Seite liegen können und dadurch die Straße nicht in das neue Wohngebiet verlegt werden kann.