Nachruf – Alfons Kranz : Trauer um einen Zeitungsmann und Visionär

Rhein-Kreis Alfons Kranz, als Publizist und Politiker Jahrzehnte eine prägende Kraft im Rhein-Kreis, ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Haltung. Wollte man Alfons Kranz mit einem Wort beschreiben, wäre dieses sicher in der engsten Auswahl. Kranz war Publizist, Kaufmann, Politiker, gesegnet mit Talent, Erfolg und eben dieser Haltung, die ihm zu hohem Ansehen und natürlicher Autorität verhalf. Am Freitag ist der langjährige Verlagsleiter der Neuß-Grevenbroicher Zeitung und Vorstand der Gesellschaft für Buchdruckerei im Alter von 86 Jahren gestorben.

Der Christdemokrat, geboren in Olpe im Sauerland und vor seinem Wechsel nach Neuss auch einige Jahre stellvertretender Bürgermeister im bergischen Overath, war zwar ein Konservativer, wie er im Buche steht, jedoch gleichzeitig alles andere als in der Vergangenheit verhaftet. Sein Blick ging nach vorn. Entscheidungen bereitete er gründlich vor und setzte sie dann mutig um, wenn nötig nicht ohne vorher mit diplomatischem Geschick die nötigen Mehrheiten organisiert zu haben.

So steht der Name Alfons Kranz für viele Einrichtungen und Institutionen, die er initiiert oder deren Gründung und Arbeit er maßgeblich gefördert hat: das Technologiezentrum Glehn (TZG) und die Wirtschaftsförderung des Kreises, die Stiftung Sport und der Kreisheimatbund, der Journalisten-Preis „Pro Ehrenamt“ und die Bürgerstiftung Korschenbroich.

Als Verlagsleiter im Pressehaus an der Moselstraße prägte Kranz, der mit seiner Familie in Glehn zu Hause war, fast drei Jahrzehnte die Medienlandschaft im Rhein-Kreis. Davon profitierte als Flaggschiff nicht nur die Neuß-Grevenbroicher Zeitung. Unter seiner Regie gingen unter anderem zahlreiche Anzeigenblätter und das Lokalradio NE-WS 89.4 an den Start. Im Wirtschaftsleben wie in der Politik spielte das Kreisbewusstsein, das Engagement für einen wirtschaftlich starken und nach außen geschlossen auftretenden Rhein-Kreis, der mit den Nachbarn am Niederrhein und der Landeshauptstadt auf Augenhöhe agierten sollte, eine große Rolle.