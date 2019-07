Abschlussbericht Flächenmanagement : Stadt Korschenbroich erfasst 2245 Räume

Das Alte Rathaus an der Regentenstraße ist eines von drei Rathäusern in Korschenbroich. Auch dort wurden Bestandsdaten erfasst. Foto: Friedhelm Ruf

Die Verwaltung hat ihren Bericht zum Flächenmanagement vorgelegt. Einsparpotenziale sind gering, der Raumbedarf in Korschenbroich wird eher steigen. Das gilt vor allem für Kindergärten – und das Gymnasium.

Es war eine umfangreiche Arbeit, die sich die Stadt Korschenbroich in den vergangenen beiden Jahren gemacht hat. Bestandsdaten wurden erfasst, Planunterlagen digitalisiert, Erstbegehungen in Gebäuden durchgeführt und diese ausgewertet. Herausgekommen ist nun der Abschlussbericht Flächenmanagement und Optimierung, den der Beigeordnete Georg Onkelbach und Michael Deprez, Leiter des Amtes für Gebäudemanagement und Umwelt, im Hauptausschuss vorstellten – und der viele beeindruckende Zahlen beinhaltet.

So erfasste die Stadt eine Gesamtfläche in Gebäuden von 82.469,63 Quadratmetern sowie 2245 Räume, die laut Deprez in der Datenbank alle eine Nummerierung erhielten und damit künftig eindeutig zuzuordnen seien. „Für uns von Interesse sind die Nettogrund- und damit die eigentlichen Nutzflächen“, sagte Deprez. Auf folgende Bereiche verteilen sich die Flächen.