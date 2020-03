Kritische Bemerkungen über Schwule : Umstrittener Priesterausbilder soll Kölner Seminar leiten

Köln Der mit schwulenkritischen Äußerungen aufgefallene Theologe Romano Christen wird vorübergehend Leiter des Kölner Priesterseminars. Christen sprach unter anderem von Therapien gegen Homosexualität.

Christen übernimmt die Aufgabe während einer bis Mitte 2022 geplanten Sanierung der Ausbildungsstätte, wie das Erzbistum Köln am Donnerstag mitteilte. Derzeit leitet er das Collegium Albertinum in Bonn, in dem künftige Priester des Erzbistums während des Studiums leben.