„Sehr beeindruckender Fund“ : Seltene Wandkunst an Schulbaustelle in Köln entdeckt

Köln Arbeiter der Kölner Gebäudewirtschaft haben in der Südstadt beim Umbau eines ehemaligen Museums „Sgraffiti“ freigelegt. Die sieben Kunstwerke aus den 1960er Jahren sollen nun restauriert werden.

Spannende Entdeckung beim Umbau des ehemaligen Rautenstrauch-Joest-Museums am Ubierring in der Kölner Innenstadt: Nach der Demontage von Platten an den Stellen in der Fassade, in die Fenster eingesetzt werden sollen, ist die städtische Gebäudewirtschaft auf so genannte „Sgraffiti“ des Künstlers Otto Helmut Gerster gestoßen. Dies teilte die Stadt am Dienstag mit. Sgraffiti sind künstlerische Dekorationen von Wandflächen durch eine historische Putz- und Kratztechnik.