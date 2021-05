Sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche : „Priester sind auch fehlbare Menschen“

Kardinal Rainer Maria Woelki im Kölner Dom. Foto: dpa/Henning Kaiser

Interview Köln / Düsseldorf Der Kölner Erzbischof stellt sich selbst die Frage, ob er im Missbrauchsfall des Düsseldorfer Pfarrers D. stets richtig agierte. Und ob durch falsches Handeln weitere Vergehen möglich wurden. Erstmals äußert sich der Kardinal öffentlich zu den jüngsten Missbrauchsvorwürfen. Wir stellten unsere Fragen schriftlich.

Ein neuer Fall beschäftigt die Menschen im Erzbistum Köln: Das sind die Missbrauchsvorwürfe gegenüber dem Düsseldorfer Pfarrer D. Sein Fall aus dem Jahr 1995 wurde neu aufgegriffen, nachdem die Interventionsstelle des Erzbistums Ende 2020 einen damals betroffenen Minderjährigen identifizieren und zu einer Aussage bewegen konnte. Obwohl es in den vergangenen Jahren immer wieder auch anonyme Hinweise zu einer möglicherweise bedenklichen Lebens- und Amtsführung des Pfarrers gab, wurde dieser 2017 in eine leitende Position befördert. Nachdem die Staatsanwaltschaft ihre Untersuchung wegen Verjährung inzwischen einstellte, läuft nun ein kirchenrechtliches Verfahren gegen den Beschuldigten. Dazu äußerst sich erstmals Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki.

Wie haben Sie zunächst als Weihbischof und später als Erzbischof von Köln Pfarrer D. erlebt ?

Info Bonner Stadtdechant Picken übt Kritik Bonner Stadtdechant Wolfgang Picken.⇥Foto: dpa Foto: dpa/Rolf Vennenbernd Kritik Der Bonner Stadtdechant Wolfgang Picken kritisiert die Kölner Bistumsleitung für ihren Umgang mit der Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs. „Scheinbar scheint noch nicht verstanden worden zu sein, dass es berechtigte Anfragen an den Umgang mit Verantwortung in der Bistumsleitung und damit auch Fragen gegenüber dem Kölner Kardinal aufwirft, wenn es zu Beförderungen von Priestern gekommen ist, die als Missbrauchstäter bekannt waren“, sagte er in der aktuellen Folge seines Podcasts „Spitzen aus Kirche und Politik“. Nach Ansicht des Bonner Stadtdechanten dürfen Menschen, die sich sexuell an Kindern und Jugendlichen vergangen haben, nicht mehr als Priester eingesetzt werden. „Dass das nicht sofort eingesehen und entsprechend reagiert wird, erklärt die gegenwärtige Empörung und die Vertiefung der Krise.“ Das Erzbistum müsse auf diese Vorwürfe reagieren und „schnell eine Haltung“ entwickeln.

Woelki Sie können keinem Menschen hinter die Stirn schauen. Als Christ und erst recht als Bischof sollten Sie vom Evangelium her Menschen mit dem Blick Jesu anschauen. Das mag jetzt weltfremd oder naiv klingen, aber das sollte uns Christen ausmachen. Schrecklich wäre natürlich, wenn das ausgenützt würde. Deshalb habe ich die unabhängige Untersuchung mit objektiven Kriterien ins Leben gerufen, die zeigt, wo wir weggeschaut und Fehler gemacht haben, wo vertuscht wurde und wo wir uns um Gerechtigkeit für Betroffene nicht gekümmert haben. Dahinter kommt jetzt keiner mehr zurück. Wahrscheinlich wird man für kommende Untersuchungen auch noch psychologische, forensische oder soziologische Kriterien mitberücksichtigen müssen. Aber das muss die unabhängige Aufarbeitungskommission entscheiden. Wie ich den Pfarrer persönlich erlebt habe, ist unwichtig. Haben wir Fehler gemacht? Sind dadurch eventuell weitere Vergehen möglich geworden? Das sind die Fragen, die mich nachdenklich machen.

Der 2001 eingeräumte Sexualkontakt mit einem 17-jährigen Prostituierten ist als Verdachtsfall nicht an die Glaubenskongregation gemeldet worden. 2015 fiel das der Interventionsstelle auf; doch erst 2018 wurde der Fall dann doch in Rom gemeldet. Wie ist eine solche Verschleppung zu erklären? Und können Sie nachvollziehen, dass dadurch der Verdacht der Vertuschung genährt wird?

Woelki Vor 20 Jahren galten andere Regeln. Da musste dieser Vorfall aufgrund des Alters des Jugendlichen nicht nach Rom gemeldet werden. Heute muss es – Gott sei Dank – gemeldet werden, auch wenn es damals nach all dem, was belegbar ist, kein Missbrauch war. Jedoch können wir da immer noch besser werden. Aktuell lasse ich gerade auf Grundlage des römischen Vademecums eine diözesane Regelung erarbeiten, wonach wir uns zum Beispiel verpflichten, auch solche Fälle zu melden, die rein formal keinen Anfangsverdacht im kirchlichen Recht begründen. Aber unabhängig davon: Keiner will sich einen Priester so auf Abwegen wirklich vorstellen. Ich auch nicht. Für mich sollen wir Priester Vorbilder sein, Christus repräsentieren. Aber als Bischof weiß ich auch sehr genau, dass das zu oft nicht klappt, dass diese auch fehlbare Menschen sind, genauso wie Sie und ich. Aber hinnehmen will ich das auf keinen Fall. Menschen sollen sich auf Priester verlassen und ihnen vertrauen können.

Sind aus Ihrer Sicht Fehler gemacht worden? Und könnte eine solche Verschleppung heute wieder passieren?

Woelki Das große Problem ist immer: Sie haben keine handfesten Beweise und müssen Fehler vermeiden. Deshalb habe ich der gerade neu gegründeten Stabsstelle „Aufarbeitung“ den Auftrag gegeben, zügig die insgesamt im Gercke-Gutachten festgestellten Fehler bei Abläufen zusammenzustellen und zu überprüfen, damit wir lernen und uns möglichst keine Fehler mehr unterlaufen. Ich habe der Stabsstelle außerdem den Auftrag gegeben, alle Entscheidungswege zu überprüfen. Die Intervention ist personell verstärkt worden. Ich will einen neuen Geist, eine neue Achtsamkeit, dass überall viel früher die Alarmglocken angehen.

Welche Rolle spielt falsch verstandene Kollegialität unter Priestern bei der Frage, wann und in welchem Umfang Verdachtsfälle gemeldet werden?

Woelki Bei jeder Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt, nicht nur im Erzbistum Köln, sind Gutachter oft auf schreckliche und verhängnisvolle Abhängigkeiten und Verflechtungen gestoßen. Pfarrer, die ihren Kollegen aus falsch verstandener Solidarität geschützt haben. Gemeinden, die nicht hinschauen wollten. Eltern, die nicht wollten, dass das schreckliche Schicksal ihrer Kinder öffentlich wird. Und auch eine Verwaltung einschließlich der Verantwortungsträger, die sich eher um die Beschuldigten als um die betroffenen Kinder sorgte. Das ist auch ein Ergebnis der Untersuchung von Professor Gercke zu den Jahren bis 2018. Seitdem wir im Erzbistum als erste eine Interventionsstelle eingerichtet haben und in der Prävention bislang über 100.000 Menschen geschult haben, ist ganz, ganz viel besser geworden. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb werden immer wieder Vorfälle bei der Intervention gemeldet.

Das Erzbistum erklärte, Pfarrer D. habe beurlaubt werden müssen, da wegen aktueller Medienberichte eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Pfarrer und Gemeinde wesentlich beeinträchtigt sei. Wäre Pfarrer D. denn ohne diese Berichte noch im Amt? Warum wurde erst nach Veröffentlichung der Vorwürfe gehandelt?

Woelki Das ist einfach zu erklären, aber schwer zu ertragen. Es kann sein, dass an den neuen Vorwürfen etwas dran ist, aber in einem Rechtsstaat, an dessen Regeln wir uns halten, gilt ein Mensch solange als unschuldig, bis ihm das Gegenteil bewiesen wird. Wegen dieses rechtsstaatlichen Prinzips können wir nicht aufgrund eines Verdachtes beurlauben. Als es neue Erkenntnisse gab, haben wir diese sofort an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Wir unternahmen in dieser Zeit nichts, auch keine Beurlaubung, damit die Staatsanwaltschaft ermitteln konnte und ein möglicher Täter nicht gewarnt würde. Als dann aber der Fall öffentlich wurde, haben wir den Pfarrer freigestellt. Wie soll denn eine Zusammenarbeit mit der Gemeinde funktionieren, wenn bekannt ist, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt und in welcher Angelegenheit ermittelt wird?

Es gab immer wieder anonyme Hinweise und Gerüchte über grenzwertiges Verhalten des Pfarrers etwa gegenüber Messdienern sowie über die luxuriöse Lebensführung des Geistlichen. Haben Sie darüber mit ihm gesprochen?

Woelki Dürfen Gerüchte anderer die Entscheidung über das berufliche Leben eines Menschen bestimmen? Wenn es um andere geht, ist jeder schnell mit Vorwürfen zur Hand, man hätte doch ahnen müssen. Wenn aber ein Gerücht einen selbst trifft, dann sagt man seinem Vorgesetzten: Höre nicht auf die Gerüchte! Das klafft im Moment unglaublich auseinander. Jede kleinste Verfehlung wird öffentlich gebrandmarkt. So fehlerlos ist niemand. Wenn es jedoch um den Verdacht auf Missbrauch geht, dann ist es unbedingt wichtig, genau hinzuschauen und nichts, aber auch gar nichts durchgehen zu lassen.

Die Hinweise mehrten sich 2010; so soll ein Volljähriger dem Erzbistum gemeldet haben, mehrfach vom Beschuldigten sexuell belästigt worden zu sein, wie es im Gercke-Gutachten heißt. Wohl auch darum wurde bei Manfred Lütz 2011 ein psychologisches Gutachten eingeholt, der Pfarrer D. aber die uneingeschränkte Einsatzfähigkeit in der Seelsorge attestierte. Gab es also damals schon nennenswerte Zweifel an der moralischen Verlässlichkeit des Seelsorgers?

Woelki Ein Erzbistum ist keine Ermittlungsbehörde. 2001 haben wir den Pfarrer befragt, er hat seinen schweren Fehler zugegeben. Er hat Reue gezeigt und sich einer psychologischen Beurteilung unterzogen, die Unbedenklichkeit bescheinigte. Das ist bislang der einzig bewiesene Vorfall. Alles andere waren Gerüchte und wurden vom Pfarrer vehement abgestritten. Was tun Sie jetzt als Personalverantwortliche bei der Entscheidung 16 Jahre später? Sagen Sie: „Das hängt Dir Dein Leben lang an.“ Oder sagen Sie: „Du hast Reue gezeigt und Besserung gelobt, hast Dir 16 Jahre nichts zu Schulden kommen lassen und hast, wie viele meinten, eine gute Arbeit gemacht. Du bekommst eine zweite Chance.“ Übrigens hat Jesus, als eine Ehebrecherin zu ihm gebracht wurde, sie nicht verurteilt, sondern ihr gesagt, sündige hinfort nicht mehr. Aber dann darf auch nicht erneut gesündigt werden. Ob das passiert ist, untersuchen wir gerade in einem kirchenrechtlichen Verfahren.

Die Ernennung des Pfarrers zum stellvertretenden Stadtdechanten soll auf ausdrückliche Empfehlung des damaligen Stadtdechanten Ulrich Hennes erfolgt sein. Dennoch muss zunächst der Personalchef beim Erzbischof die Unbedenklichkeit des Kandidaten klären. Waren Sie mit der Frage der Eignung des Kandidaten konfrontiert?

Woelki Ich muss mich auf die Empfehlung meiner Fachleute verlassen können, aber ich trage die Verantwortung dafür. Darüber habe ich viel nachgedacht. Hätte ich den nicht beweisbaren Gerüchten doch glauben sollen? Denn Beweise haben wir bis auf den heutigen Tag nicht. War es trotzdem damals ein Fehler? Oder geben wir jemandem nach 16 Jahren eine Chance und hören nicht auf die Gerüchte? Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nach wie vor nicht 100 Prozent was richtig wäre – auf Gerüchte hören und jemanden mehr oder minder lebenslang brandmarken, oder – wie vorliegend geschehen – zu sehen, dass er gute Arbeit gemacht hat, bereut und sich nichts Nachweisbares mehr hat zu Schulden kommen lassen, auf die Gefahr, dass der Nachweis vielleicht eines Tages doch gebracht wird.

Der Verdachtsfall liegt Rom jetzt zur Prüfung vor. Natürlich muss bis zum Abschluss die Unschuldsvermutung gelten. Dennoch: Ist nach den Debatten und Vorwürfen ein seelsorgerischer Dienst von Pfarrer D. im Erzbistum vorstellbar?

Woelki Tatsächlich liegt jetzt erstmalig eine komplette und ausführliche Aussage zu einem angeblichen Vorfall im Jahr 1995 vor. Wir stehen vor zwei schlechten Möglichkeiten: Stellt sich alles als unwahr heraus, dann hat dieser Mensch einen lebenslangen Makel. Stellen sich die Vorwürfe als berechtigt heraus, dann trifft ihn das kirchliche Strafrecht. Was auch immer mit ihm geschieht. Er wird sich neues Vertrauen verdienen müssen.

Der Kölner Katholikenausschuss hat sich „fassungslos“ über die Beförderung des beschuldigten Pfarrers geäußert. Wie schätzen Sie das Verhältnis der Laien zur Bistumsleitung derzeit ein?

Woelki Wer auch immer an das Feld Aufarbeitung und Untersuchung von schuldhaftem Versagen herangeht, tritt allen auf die Füße, auch sich selbst. Ich bin oft gefragt worden: Kannst Du nicht einfach alles ruhen lassen? Ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir als Christen nicht die Zukunft gewinnen können, wenn wir uns nicht mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Das gilt auch für mich. Wo habe ich Fehler gemacht? Wo muss ich um Vergebung bitten? Wo muss ich mich ändern? Ein „weiter so wie früher“ kann es nach dieser Untersuchung nicht geben. Das müssen wir Christen im Erzbistum gemeinsam schultern und bewältigen. Keine schöne Aufgabe, aber eine mit Verheißung.

Viele Gläubige im Erzbistum sind verunsichert. Insbesondere die Mitglieder der Gerresheimer Gemeinde von St. Margareta. Dort waren früher sowohl Pfarrer D. tätig als auch der unter Missbrauchsverdacht stehende, inzwischen verstorbene Pfarrer O. Planen Sie oder können Sie sich vorstellen, die Gemeinde zu besuchen?