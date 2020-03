Mehrere Taxifahrer ausgeraubt : Polizisten nehmen mutmaßlichen Räuber in Kölner Bordell fest

Köln Die Kölner Polizei hat einen 37-Jährigen in einem Bordell festgenommen, der mehrere Taxifahrer bedroht und beraubt haben soll.

Der Mann soll für mehrere Taten verantwortlich sein: Am 3. März soll er einen Taxifahrer in Kalk mit einem Elektroschocker bedroht und ihn gezwungen haben, ihm sein Bargeld zu geben. Gleich in der nächsten Nacht kam es erneut in Kalk zu einem Überfall. Wieder wurde ein Taxifahrer mit einem Elektroschocker ausgeraubt.