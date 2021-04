Sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche : Neue Kritik an Kölner Kardinal Woelki

Köln Kardinal Rainer Maria Woelki soll über Missbrauchsvorwürfe gegen einen jetzt beurlaubten Pfarrer schon 2010 Kenntnis gehabt haben. Das belegt ein internes Schreiben des Erzbistums, das jetzt die Bild-Zeitung veröffentlichte.

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki ist offenbar früher über die Missbrauchsvorwürfe gegen den inwischen beurlaubten Düsseldorfer Pfarrer informiert gewesen als bisher bekannt. Aus einem von der „Bild“ publizierten, vertraulichen Schreiben des Interventionsbeauftragten des Erzbistums vom September 2018 geht hervor, dass anonyme Schreiben zum unangemessenen Verhalten des Pfarrers im Mai 2010 an Woelki gegangen seien. Er war damals Weihbischof in Köln und zuständig für den Pastoralbezirk Nord, zu dem auch Düsseldorf gehört. In dem anonymen Schreiben soll laut interner Mitteilung davon die Rede gewesen sein, dass der Pfarrer „kein normales Verhältnis zu Messedienern“ habe und im „Luxus“ schwelge.

Es mehrten sich in den Folgejahren dann anonyme Hinweise, die auch an die Öffentlichkeit gelangten, worauf im September 2015 der damalige Generalvikar Dominik Meiering mit Woelki - der inzwischen das Amt des Erzbischofs bekleidete – über das weitere Vorgehen sprechen wollte. Unter anderem sollte beraten werden, ob der Fall Rom gemeldet werden müsse. Das unterblieb aber zunächst. Der Fall war im Jahr 2015 von der Interventionsstelle des Erzbistums aufgearbeitet und dann drei Jahre später durch den inzwischen zurückgetretenen obersten Kirchenrichter des Erzbistums, Offizial Günter Assenmacher, nach Rom gemeldet worden.

In dieser Woche wurde der Pfarrer vom Erzbistum beurlaubt. „Durch die Veröffentlichung von alten Vorwürfen in aktuellen Medienberichten sind die Bedingungen für ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Pfarrer und seiner Gemeinde wesentlich beeinträchtigt“, heißt es in der Erklärung vom 27. April. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf stellte unlängst ihre Ermittlungen gegen den Pfarrer ein, da der Vorwurf des Missbrauchs Schutzbefohlener verjährt ist. Nun werden kirchenrechtliche Untersuchungen. aufgenommen. Dazu gehört die Anhörung des Beschuldigten, weitere Recherche und Beweissammlung sowie die Anhörung von Zeugen. Da es sich bei dem Beschuldigten um einen Kleriker handelt, wird das Untersuchungsergebnis nach einen festgelegten Verfahrensablauf an die Glaubenskongregation in Rom weitergeleitet. Dort würde dann auch das Strafmaß festgelegt oder der Beschuldigte rehabilitiert werden.