Autofahrer hatte 26-Jährigen gefunden : Kölner Kellner starb an Stichverletzung

Köln Ein 26-jähriger Mann ist am Wochenende Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Nun steht fest, dass er erstochen wurde. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.

Nach dem Tod eines 26 Jahre alten Mannes in Köln steht nach einer Obduktion nun fest, dass der Mann an einer Stichverletzung gestorben ist. „Er ist verblutet. Der Fundort war auch der Tatort“, sagt Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. Der Mann war italienischer Staatsbürger und lebte schon eine ganze Zeit lang in Köln. Er arbeitete als Kellner. Den Samstagabend hat er nach Angaben von Bremer wohl in einem Lokal im Belgischen Viertel verbracht, in dem er früher mal gearbeitet hatte.