Kölner Geschäft „Kiss the Inuit“ : Wie aus alten Jeans neue Pullover werden sollen

Katharina Partyka (l.) und Stefanie Gräwe von "Kiss the Inuit" in Köln. Foto: RPO/Kiss the Inuit

Köln Aus Alt mach Neu: Das Kölner Geschäft „Kiss the Inuit“ sammelt abgetragene Jeans, um daraus neue Pullover herstellen zu lassen - die Aktion soll das Bewusstsein für Textilmüll schärfen. 10.000 Jeans sollen bis Ende März zusammenkommen.

Gesammelt werden die Jeans noch bis Ende März im „Iglu“ von Kiss the Inuit am Sudermanplatz 1 in Köln, mittwochs bis freitags von 11 bis 19 Uhr. Kiss the Inuit sammelt auch in Bonn seit anderthalb Jahren gebrauchte Hosen.