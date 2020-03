NRW-Schulministerium : Schulen sollen keine Reisen in Corona-Risikogebiete unternehmen

Düsseldorf Das NRW-Schulministerium hat am Freitag landesweit alle Schulen angewiesen, alle Fahrten in vom Robert Koch-Institut benannte Corona-Risikogebiete abzusagen.

Schüler aus Münster und dem Kreis Lippe hat die Entwicklung um das Coronavirus auf der Rückfahrt aus Südtirol eingeholt. Das Robert Koch-Institut hatte am Freitag Südtirol als Risikogebiet eingestuft. Nach der Ankunft der jeweiligen Gruppen in Lippe und in Münster sollten Proben genommen und die Schüler vorläufig in Quarantäne geschickt werden, teilten die Kreisverwaltung Lippe und die Stadt Münster mit. Einige Schüler des Lüttfeld Berufskollegs hatten den Angaben nach grippeartige Symptome.