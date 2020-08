3100 neue Wohnungen pro Jahr : Köln hinkt beim Wohnungsbau deutlich hinterher

In Köln werden zu wenige Wohnungen gebaut (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Köln In Köln werden nicht genug neue Wohnungen gebaut, zuletzt waren es 3100 pro Jahr. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Im NRW-Vergleich ist die Millionenstadt Schlusslicht.

Die Stadt Köln kommt beim Bau neuer Wohnungen einer Studie zufolge dem Bedarf nicht hinterher. Mit 3100 neuen Wohnungen pro Jahr habe Köln in den vergangenen vier Jahren nicht einmal die Hälfte des Wohnungsbedarfs abgedeckt, wie aus einer Auswertung des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Im Vergleich zu anderen Kreisen und Großstädten in Nordrhein-Westfalen ist Köln damit Schlusslicht.