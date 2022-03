Stadtentwicklung in Heiligenhaus : Rund um den Europaplatz: Die Oberilp bekommt ihre neue Mitte

Der Europaplatz wird ein neues Gesicht bekommen. Im Blick der Planer: das Grundstück des ehemaligen Gemeindezentrums. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Das evangelische Gemeindezentrum ist Geschichte. Am Europaplatz soll neuer Wohnraum entstehen, denn der ist in jüngster Zeit knapp geworden.

(RP/köh) Der Rat beschäftigte sich mit der anstehenden Neugestaltung des Europaplatzes in der Oberilp. Durch das fast fertige neue Bürgerzentrum in der Ex-Grundschule bekommt der Stadtteil schon ein neues Gesicht. Weitere Arbeiten stehen dort an, wo früher das evangelische Gemeindezentrum stand. In den Ratsunterlagen findet sich die Begründung für das Großvorhaben im Stadtteil detailliert wieder.

Warum bauen? In Heiligenhaus gab es 2017 gemäß Siedlungsflächenmonitoring der Bezirksregierung Düsseldorf1 nur noch neun Hektar Siedlungsreserven. Die Flächenpotenziale sind gegenüber 2014 weiter geschrumpft. Angesichts des hohen Wohnbauflächenbedarfs im Raum Düsseldorf, den die Landeshauptstadt bei Weitem nicht decken kann, kommt dem Wohnungsbau in ihrem Umland große Bedeutung zu. Das Plangebiet liegt dabei nicht nur im Siedlungsbereich und dient der Innenentwicklung, sondern verfügt auch durch die Lage an der B 227 und der Nähe zum A44-Anschluss über eine hohe Lagegunst. Diese Flächenentwicklung hat daher für die Stadt und die Region eine hohe Bedeutung. Die bisherige Kirchennutzung sowie die Nutzung der Kita wurden bereits aufgegeben. Die Kita wird in den nördlich angrenzenden Bereich verlagert. Nach dem Abriss des evangelischen Gemeindezentrums wird das Plangebiet frei für eine wohnbauliche Nutzung, die angesichts des Flächenmangels für die Stadt Heiligenhaus ein wichtiges Potenzial darstellt. Damit kann das Baugrundstück als Innenentwicklung innerhalb eines Wohngebiets einer neuen Nutzung in Form von zwei Mehrfamilienhäusern zugeführt werden.