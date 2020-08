„Finanzielles Risiko nicht abzuschätzen“ : Kölner Karnevalsverein sagt Teilnahme am Rosenmontagszug ab

Karnevalisten werfen an Rosenmontag Konfetti von einem Wagen (Archivfoto). Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Die Debatte um Karneval in der Corona-Pandemie geht in die nächste Runde: Die erste große Kölner Karnevalsgesellschaft hat ihre Teilnahme am Rosenmontagszug im kommenden Jahr abgesagt. Das Festkomitee ist nicht überrascht.

Die Große Mülheimer KG teilte am Donnerstagabend mit, dass sich der Vorstand entschieden habe, nicht am Kölner Rosenmontagszug im nächsten Jahr teilzunehmen.

„Zum jetzigen Zeitpunkt eine verbindliche Anmeldung für den Rosenmontagszug 2021 vorzunehmen, ohne über mögliche Abläufe informiert zu sein und somit auch ein finanzielles Risiko nicht abschätzen zu können, ist aus unserer Sicht gegenüber den Mitgliedern einer Familiengesellschaft nicht zu verantworten“, heißt es in der Pressemitteilung. Wegen der Corona-Pandemie stünden die Vereinsvorstände zudem vor vielen offenen Fragen, etwa bei der eigenen Sessionseröffnung. Der „Express“ hatte zuerst über die Absage berichtet.

Die Große Mülheimer KG hinterfragt auch ganz grundlegend die alljährlichen Höhepunkte im Karneval: „Wird es einen Sitzungskarneval 2021 geben, wie wird der Rosenmontag, als höchster karnevalistischer Feiertag überhaupt gefeiert werden können? Wie viele Menschen werden am Wegrand stehen? Werden alle Teilnehmer Masken tragen müssen? Darf Wurfmaterial geschmissen werden?“ Jeder Verein müsse sich fragen, ob man seinen Teilnehmern „wie gewohnt einen unvergesslichen Tag“ bieten können wird. Auch hier weisen die Mülheimer darauf hin, dass finanzielle Einbußen verhindert werden sollen.

In der Mitteilung übt die Karnevalsgesellschaft auch Kritik an der Organisation. „Mangels Informationen, welcher Plan B oder C zur Verfügung steht oder zumindest in der Überlegung ist, kursieren derzeit viele Gerüchte und den Spekulationen wird freien Lauf gelassen“, heißt es.

Das Festkomitee Kölner Karneval reagierte gelassen auf die Absage. Sprecher Michael Kramp sagte unserer Redaktion, man habe die Karnevalsgesellschaften aktiv aufgefordert, sich Gedanken wegen der nächsten Session zu machen und auszurechnen, wie sich die Corona-Krise wirtschaftlich auswirken könnte. Jeder Verein solle sich fragen: Wie und unter welchen Bedingungen können Veranstaltungen stattfinden? Außerdem sei es wichtig, Sparpotenziale zu ermitteln, da wegen der Pandemie geringere Einnahmen in der nächsten Session erwartet werden.

Ob es weitere Absagen gibt, wollte Kramp nicht kommentieren. „Einzelne Gesellschaften überlegen es, aber es werden trotzdem genug Vereine am Zoch teilnehmen“, stellte er klar. Am 31. August ist der Meldeschluss für Vereine, die am Rosenmontagszug in Köln teilnehmen wollen. „Wir wollen erstmal wissen, wer teilnehmen möchte. Wenn sich die Situation durch Corona stark verändert, müssen wir aber natürlich nochmal schauen.“

Die Debatte über die Karnevalssession in Corona-Zeiten war durch eine Aussage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ins Rollen gekommen. „Ich kann mir Karneval in diesem Winter, mitten in der Pandemie schlicht nicht vorstellen“, sagte er am Dienstag in einer Telefon-Konferenz des Gesundheitsausschusses des Bundestags.