Für Reiserückkehrer : Neues Corona-Testzentrum am Kölner Hauptbahnhof

Eine Tafel im Flughafen Köln/Bonn fordert Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten auf, sich im Corona-Testzentrum am Flughafen testen zu lassen. (Archivfoto) Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Auch am Kölner Hauptbahnhof kann man sich künftig auf das Coronavirus testen lassen. An sieben Tagen in der Woche gibt es dort künftig eine kostenlose Testmöglichkeit für Reiserückkehrer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Kölner Hauptbahnhof nimmt am Dienstag ein neues Corona-Testzentrum den Betrieb auf. Das Testzentrum ist täglich von 7 bis 23 Uhr geöffnet und bietet allen Reiserückkehrern - nicht nur Bahnreisenden – aus Risikogebieten und Nicht-Risikogebieten die Möglichkeit, sich nach ihrer Einreise nach Deutschland kostenlos auf Covid-19 testen zu lassen. Wenn das Testangebot gut angenommen wird, soll es ausgebaut werden.

Am Flughafen Köln/Bonn betreibt die Stadt Köln bereits seit 18. Juli 2020 ein Testzentrum für Reiserückkehrer. Dort wurden bislang 32.826 Abstriche genommen. 408 Befunde waren positiv. Auch am Düsseldorfer Hauptbahnhof gibt es ein Testzentrum.

(dpa)