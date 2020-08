Vorfall in Köln : Unbekannte blenden Piloten von Boeing 737 beim Landeanflug

Vorfall in Köln

Schleiden Die Passagiermaschine war auf dem Flug von Palma de Mallorca und in einer Höhe von etwa 4000 Metern unterwegs, als Unbekannte die Piloten mit einem Laser blendeten.

Unbekannte blendeten die Piloten einer Boeing 737 im Landeanflug auf den Flughafen Köln/Bonn mit einem grünen Laser. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Zwischenfall bereits am Freitagabend. Die Passagiermaschine war auf dem Flug von Palma de Mallorca und in einer Höhe von etwa 4000 Metern unterwegs.