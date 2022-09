„Neue und noch nie da gewesene Eskalation“ : Delegierte wollen im Erzbistum Köln Woelkis wichtigstem Gremium fernbleiben

Köln Der Protest gegen Kardinal Woelki im Erzbistum Köln soll sich an diesem Montag in einer Boykottaktion niederschlagen. Ein hoher Geistlicher spricht von einer „noch nie da gewesenen Eskalation“.

Mit einer Boykottaktion wollen führende Geistliche und Laienvertreter im Erzbistum Köln gegen Kardinal Rainer Maria Woelki protestieren. Der Vorsitzende der Laienvertretung im größten deutschen Bistum, der Solinger Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD), sagte der Deutschen Presse-Agentur, er werde der am Montagabend beginnenden Sitzung des Diözesanpastoralrats fernbleiben, so wie viele andere Delegierte auch. Der Diözesanpastoralrat ist das wichtigste Beratungsgremium des Erzbischofs.

„Die Stimmung im Erzbistum befindet sich auf einem neuerlichen, absoluten Tiefpunkt, und darüber müsste natürlich dringend geredet werden“, sagte Kurzbach. Der derzeitige Schwebezustand sei „unerträglich“. Papst Franziskus hatte Woelki vor Monaten aufgefordert, ein Rücktrittsgesuch an ihn zu richten, worüber der Papst aber bis heute nicht entschieden hat. „Wir befinden uns in einer Art Nervenkrieg zwischen Köln und Rom“, sagte Kurzbach. „Die Leidtragenden sind die Gläubigen im Erzbistum Köln.“

Ein hoher Geistlicher des Erzbistums bestätigte, viele hätten das Gefühl, dass Worte und Diskussionen nicht mehr weiterführten. „Also setzen viele jetzt ein deutliches Zeichen dafür, dass es so nicht weitergehen kann und bleiben dem Diözesanpastoralrat fern. Das ist eine neue und noch nie da gewesene Eskalation. Die große Mehrheit wünscht endlich einen Neuanfang und ein klares Signal des Kardinals , dass er seinen Rücktritt anstrebt und entsprechend auf den Papst einwirkt.“

Woelki hat jedoch mehrfach klargestellt, dass er nur dann aus dem Amt scheiden will, wenn der Papst ihn abberufen sollte. Stattdessen appellierte er an alle Gruppen im Erzbistum, aufeinander zuzugehen. Christen müssten „Fachleute in Versöhnung“ sein, sagte er. Er selbst habe zum Beispiel auch mit Vertreterinnen und Vertretern von Reformbewegungen gesprochen.