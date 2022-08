„Dooring“-Unfall : Gericht in Köln verurteilt Autofahrer zu voller Haftung

Köln Ein Autofahrer ist vom Kölner Landgericht zur vollen Haftung der durch einen sogenannten „Dooring“-Unfall verursachten Schäden verurteilt worden. Der Mann hatte beim Öffnen seiner Fahrertür einen Rennradfahrer schwer verletzt.

Dies wollte der Rennradfahrer so nicht stehen lassen, klagte und bekam Recht: Der Autofahrer müsse sich beim Öffnen der Fahrertür so verhalten, dass eine Gefährdung anderer ausgeschlossen ist, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Dass der Radfahrer zu wenig Seitenabstand gehalten habe, könne nicht angenommen werden. Es habe hohes Verkehrsaufkommen geherrscht.

Der Rennradfahrer selbst gab an, schneller als Tempo 30 gefahren zu sein, was an der Unfallstelle erlaubt gewesen sei. Daraus könne ihm auch kein Vorwurf gemacht werden, befand das Gericht. Er habe „mit einer so groben Unachtsamkeit des Autofahrers“ nicht rechnen müssen.