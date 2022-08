„Nicht vorstellbaren Tiefpunkt erreicht“ : Mitarbeiter im Erzbistum Köln gehen auf Konfrontationskurs mit Woelki

Köln Mehrere Dutzend Mitarbeitende des Erzbistums Köln unterstützen einen Protestaufruf gegen die Bistumsleitung um Kardinal Rainer Maria Woelki. Sie fordern nach den jüngsten Vorwürfen einen Neuanfang mit personellen und systemischen Veränderungen.

Mit-Initiatorin und Gemeindereferentin Marianne Arndt zählte am späten Montagnachmittag 62 Unterzeichnende, wie sie der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) sagte. Darunter seien Priester, Pastoral- und Gemeindereferentinnen, Religionslehrkräfte sowie Vertreter katholischer Verbände. „Ich rechne mit weiter steigenden Zahlen“, so Arndt.

In der Stellungnahme fordern sie einen Neuanfang im Erzbistum Köln mit „personellen und systemischen Veränderungen“. Die neuesten Enthüllungen über eine PR-Strategie der Bistumsleitung in Sachen Missbrauchsaufarbeitung seien empörend. Kardinal Rainer Maria Woelki habe sein letztes Vertrauen verbraucht. „Die Krise hat nun einen nicht vorstellbaren Tiefpunkt erreicht“, so die zunächst 21 Unterzeichnenden. Die Zahl der Unterstützer hat sich innerhalb eines Tages beinahe verdreifacht.

Die neuerliche Kritik entzündet sich vor allem an Details aus einer PR-Strategie, über die der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet hatte. Demnach rieten PR-Fachleute Woelki und anderen Bistumsvertretern dazu, in einer Sitzung mit dem Betroffenenbeirat „Emotionen“ zu zeigen und „Joker“ in der Hinterhand zu haben, etwa das Angebot, sich für zügigere Anerkennungszahlungen einzusetzen. So sollte ein bestimmtes Abstimmungsverhalten des Gremiums erzielt werden. Für die PR-Beratung gab das Erzbistum mehrere Hunderttausend Euro aus.