Feuer verzögerte Evakuierung : Weltkriegsbombe in Köln entschärft – 3200 Menschen evakuiert

Update Köln Eine am Dienstagvormittag gefundene Weltkriegsbombe sorgte in Köln-Buchheim für Evakuierungsmaßnahmen. Diese wurden durch ein Feuer im Bereich der Bahngleise verzögert. Die Bombe ist seit dem Abend entschärft.

Ein ausgerechnet während der Evakuierungsmaßnahmen ausgebrochenes Feuer hat in Köln die Entschärfung einer Weltkriegsbombe verzögert. Doch gegen 20 Uhr teilte die Stadt dann am Dienstag schließlich mit, dass der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft wurde. „Die Straßensperren werden sukzessive aufgehoben. Anwohnende können anschließend wieder in ihren Häuser und Wohnungen zurück“, hieß es auf dem Twitter-Account der Stadt.

Die Flammen des Feuers im Bereich der Bahngleise hatten sich durch die Trockenheit schnell ausgebreitet, dunkler Rauch sei weithin sichtbar, hatte die Stadt am Dienstagnachmittag mitgeteilt. 3200 Menschen waren von der Evakuierung wegen des Blindgängers betroffen.