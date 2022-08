Rechtsstreit des Kölner Kardinals : Woelki nimmt Rechtsschritte gegen bekannten Kritiker zurück

Köln Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat gerichtliche Schritte gegen den Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller eingestellt. Dem vorausgegangen war ein Streit mit der „Bild“-Zeitung.

Schüller zählt zu den bekanntesten Kritikern des in die Vertrauenskrise geratenen Kardinals. „Bild“ zitierte den Kirchenrechtler am 5. Juli in einem Artikel über Missbrauchsvorwürfe gegen den ehemaligen Präsidenten des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“, Winfried Pilz (1940-2019). Darin berichtete die Zeitung, dass das Erzbistum Köln Vorwürfe gegen den bundesweit bekannten Geistlichen erst sehr spät an das Bistum Dresden-Meißen gemeldet hatte, wo Pilz seinen Ruhestand verbrachte.