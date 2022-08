„Kein Mangel zu erkennen“ : Stadtdechanten lehnen geplante Hochschule des Erzbistums Köln ab

Köln Die Diskussion um die vom Erzbistum geplante „Kölner Hochschule für Katholische Theologie“ geht weiter. Zahlreiche Stadtdechanten lehnen eine solche Hochschule im Erzbistum ab. Das sind die Gründe.

Die Diskussion um die vom Erzbistum geplante „Kölner Hochschule für Katholische Theologie“ geht weiter. So begrüßen die katholischen Stadtdechanten aus Köln, Düsseldorf, Bonn und Wuppertal die Kritik der NRW-Landesrektorenkonferenz an den Plänen des Erzbistums, wie das Stadtdekanat Köln am Dienstag mitteilte. Zudem betonten sie in einer gemeinsamen Mitteilung: „Es ist kein Mangel zu erkennen, der eine kirchliche Hochschule in Köln rechtfertigt.“